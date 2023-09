Τουλάχιστον 48 πολίτες και αστυνομικός σκοτώθηκαν προχθές Τετάρτη στην Γκόμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του στρατού για να εμποδιστεί διαδήλωση εναντίον της ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στη ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με εσωτερικό έγγραφο των ενόπλων δυνάμεων της αφρικανικής χώρας το οποίο μπόρεσε να συμβουλευτεί το Γαλλικό Πρακτορείο χθες Πέμπτη.

Σύμφωνα με το έγγραφο αυτό, που επιβεβαίωσαν πως είναι αυθεντικό πηγές του AFP στον στρατό και στην υπηρεσία πληροφοριών, ο απολογισμός της προχθεσινής επιχείρησης σε αυτή την περιοχή, όπου μαίνονται βίαια επεισόδια, ανέρχεται σε «48 νεκρούς» και «75 τραυματίες» στις τάξεις των διαδηλωτών, ενώ σκοτώθηκε επίσης αστυνομικός.

Το κείμενο διευκρινίζει πως «κατασχέθηκαν κάποια μαχαίρια» και συνελήφθησαν 168 άνθρωποι, «ανάμεσά τους ο γκουρού» Εφρέμου Μπισίμουα, της σέκτας «φυσική ιουδαϊκή και μεσσιανική πίστη προς τα έθνη», οργανωτής της απαγορευμένης διαδήλωσης.

#GOMA, #DRC – In a shocking turn of events, the Congolese army, known as the FARDC, has reportedly deployed its forces to attack civilians in the city of Goma. The very force entrusted with safeguarding the population has seemingly turned against its own people, raising concerns… pic.twitter.com/cQ2GKfq7zJ

— Voice of Kivu (@VoiceOfKivu) August 31, 2023