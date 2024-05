Για πάντα στην Μπιλμπάο: Ανανέωσε για ακόμα ένα χρόνο με τους Βάσκους ο Ερνέστο Βαλβέρδε (pic)

Μετά από μια ιστορική χρονιά με την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο Ερνέστο Βαλβέρδε επιβραβεύτηκε με νέο συμβόλαιο κι έτσι θα παραμείνει στο τιμόνι των Βάσκων μέχρι το 2025.

Ο 60χρονος προπονητής υπέγραψε μονοετή επέκταση συνεργασίας με τα «λιοντάρια του Σαν Μαμές» και θα συνεχίσει να υπηρετεί την αγαπημένη του Αθλέτικ, την οποία έχει καθοδηγήσει συνολικά σε 393 ματς.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε αυτό το πρότζεκτ, ας δούμε εάν μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο το κλαμπ», δήλωσε ο «τσινγκούρι», που οδήγησε φέτος τους Βάσκους στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ισπανίας μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, αλλά και στην επιστροφή στην Ευρώπη και τους ομίλους του Europa League.

Αυτή είναι η τρίτη θητεία του άλλοτε τεχνικού του Ολυμπιακού στον συγκεκριμένο σύλλογο, όπου επέστρεψε το 2022.

