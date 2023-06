Ένα τμήμα του αυτοκινητόδρομου Interstate 95 στη βορειοανατολική Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ κατέρρευσε την Κυριακή, μετά από μεγάλη πυρκαγιά σε βυτιοφόρο.

Η πυρκαγιά ξέσπασε όταν το όχημα περνούσε κάτω από την αερογέφυρα κοντά στην έξοδο Cottman Avenue, σύμφωνα με την αστυνομία, μεταδίδει το CBS News.

Ένα εμπορικό φορτηγό, που μετέφερε προϊόν με βάση το πετρέλαιο, ήταν η πηγή της πυρκαγιάς και κατέρρευσε ένα ολόκληρο τμήμα της βόρειας λωρίδας κυκλοφορίας του αυτοκινητόδρομου, δήλωσε ο κυβερνήτης της Πενσιλβάνια, Τζος Σαπίρο.

VIDEO: Surveillance camera captured the tanker truck as it was in the Northbound I-95 Cottman Ave exit ramp, crashed and ignited. pic.twitter.com/pOQEqwz7T3

— Steve Keeley (@KeeleyFox29) June 13, 2023