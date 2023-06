Μια κρεμαστή γέφυρα που βρίσκεται υπό κατασκευή στη φτωχότερη πολιτεία της Ινδίας κατέρρευσε την Κυριακή (4/6), για δεύτερη φορά μέσα σε 14 μήνες, με ένα άτομο να δηλώνεται ως αγνοούμενος.

Η γέφυρα κατασκευαζόταν πάνω από τον ποταμό Γάγγη στην περιοχή Bhagalpur της ανατολικής πολιτείας Μπιχάρ της Ινδίας.

Η κατασκευή επρόκειτο να ολοκληρωθεί το 2019, αλλά αντιμετώπισε πολλαπλές καθυστερήσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προκλήθηκαν από προηγούμενη κατάρρευση πέρυσι τον Απρίλιο λόγω ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων.

«Υπήρξε μια τεράστια αναταραχή, ένιωσα σαν να έγινε έκρηξη. Αργότερα ανακαλύψαμε ότι η γέφυρα είχε καταρρεύσει» δήλωσε ένας ντόπιος κάτοικος.

Bridge under construction in Bihar, India, has collapsed. pic.twitter.com/oJPJDS5Y31

Σύμφωνα με το Reuters, κατά τη στιγμή της κατάρρευσης επάνω στη γέφυρα βρίσκονταν 8 άτομα, με τον έναν ακόμη να αγνοείται.

«Διεξάγαμε έρευνα και έχω αναφέρει τα ευρήματα στον επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης», είπε ο αναπληρωτής επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης Amit Raj.

Ο αρμόδιος υπουργός μιλώντας στους δημοσιογράφους υποσχέθηκε να λάβει «άμεση δράση».

«Δεν κατασκευάζεται σωστά, γι’ αυτό και καταρρέει. Έπρεπε να γίνει πιο ισχυρό» σημείωσε.

Unbelievable Visuals, like in movies. The collapse of a #bridge in #India. pic.twitter.com/dSr9O5Bwh4

— Tony Ashai Design (@tonyashai) June 4, 2023