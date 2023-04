Eνας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν όταν κατέρρευσε όροφος σε τετραώροφο γκαράζ στη Νέα Υόρκη (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Twitter).

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδoυν τα μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οχημάτων, που βρίσκεται στον αριθμό 57 της οδού Αν, στο Μανχάταν.

BREAKING: At least 1 dead and 5 injured after a parking garage in Lower Manhattan collapsed. Details below:

• The garage is a location where the New York Sheriff’s Department parks their vehicles.

• The second floor of the five-story parking garage collapsed into the first… pic.twitter.com/HLAvSvGpaj

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 18, 2023