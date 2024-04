Πυρκαγιά που προκλήθηκε από έκρηξη φιάλης αερίου ήταν αιτία να σκοτωθούν τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι χθες Τρίτη σε εστιατόριο της Βηρυτού, ανακοίνωσαν ο υπουργός Εσωτερικών και η πυροσβεστική υπηρεσία (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ).

«Οκτώ θύματα πέθαναν από ασφυξία μέσα στο εστιατόριο», μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI επικαλούμενο τους πυροσβέστες της Βηρυτού.

