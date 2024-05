Εισβολή της αστυνομίας στο Κολούμπια και συλλήψεις φοιτητών

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης επενέβη στην πανεπιστημιούπολη του Κολούμπια, όπου διαδηλωτές υπέρ των Παλαιστινίων είχαν κλειστεί στο κτίριο.

Όχημα της αστυνομίας εφοδιασμένο με σκάλα πλησίασε το κατειλημμένο κτίριο και δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν αστυνομικούς να ανεβαίνουν και να παραβιάζουν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό.

AFTER LOCKING MEDICS INTO JOHN JAY, NYPD AT COLUMBIA PUSHED THREE STUDENTS DOWN THE STAIRS AND DRAGGED OUT ONE PASSED OUT STUDENT. THEY THREW ALL ITEMS DOWN THE STAIRS, ENDANGERING STUDENTS, AND PUSHED A GROUP OF FIVE THAT WERE WALKING WITHOUT RESISTING ARREST. pic.twitter.com/pt6KoY1UqL — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

Αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν σε απευθείας μετάδοση πλάνα από τις συλλήψεις αρκετών νεαρών διαδηλωτών.

Videos of police brutality and arrests at @Columbia University. You can see cops callously throwing items down the stairs. Is this not property damage? Is this not a “clear and present danger” to safety? “Safety” does not apply to POC, Jewish, Palestinian students at Columbia. pic.twitter.com/oCePDpi7jO — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024

#Breaking#Columbia_University releases statement addressing its authorization to allow the NYPD on campus, saying the decision was made to restore safety and order to our community. pic.twitter.com/ZXCP0wPBsO — 𝘈𝘣𝘥𝘶𝘭𝘭𝘢𝘩 𝘈𝘭𝘴𝘢𝘥𝘰𝘶𝘯 (@mtaglf) May 1, 2024

🎥 WATCH: Some protesting student at the Columbia University who were arrested had their mouth glued , thrown into the van and be to taken to the correctional center in the city #ColumbiaUniversityProtest #Columbia_University #columbia #StudentProtests #StudentsForGaza… pic.twitter.com/vFcPR1tYCz — Forsige Breaking News (@ForsigeNews) May 1, 2024

Εισβολή της αστυνομίας στο Κολούμπια

Η αστυνομία εισέβαλε στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου Κολούμπια, όπου οι φοιτητές πραγματοποιούν ειρηνική κατασκήνωση Αλληλεγγύης στη Γάζα από τις 17 Απριλίου.

Οι Φοιτητές του Κολούμπια για τη Δικαιοσύνη στην Παλαιστίνη ανέφεραν σε μια ανάρτηση στο X ότι οι αστυνομικοί «φορούσαν εξοπλισμό ταραχών» και «πολλά τετράγωνα έχουν αποκλειστεί».

Η νέα εξέλιξη έρχεται αμέσως αφού ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Έρικ Ανταμς, είπε ότι η διαμαρτυρία «πρέπει να τελειώσει τώρα» σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον αρχηγό της αστυνομίας της Νέας Υόρκης.

BREAKING: NYPD officers including the strategic resource group are entering Columbia University’s campus. They are wearing riot gear. Campus is shut down. Multiple blocks have been barricaded off. pic.twitter.com/hFuZfSa75i — Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 1, 2024