Νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους τρεις στην Οδησσό, λιμάνι στρατηγικής σημασίας της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Ολεχ Κίπερ μέσω Telegram (φωτογραφία, επάνω, και βίντεο, κάτω, από το Χ).

Odessa was just hit by two iskanders. pic.twitter.com/lACsWr2dhz

Πρόσθεσε πως το πλήγμα προκάλεσε επίσης ζημιές σε πολιτικές υποδομές. Προχθές Δευτέρα, ρωσική πυραυλική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους στην ίδια πόλη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Από την άλλη, το υπουργείο Αμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε χθες Τρίτη ότι η Ουκρανία επιτέθηκε σε ρωσικές στρατιωτικές βάσεις στην Κριμαία με αμερικανικούς πυραύλους.

Several explosions in Odessa

According to some reports, the missile strike hit the headquarters of the Southern Command of the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/Jqo7KiyX40

