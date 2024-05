Γερουσιαστές, διαδηλωτές επιτίθενται στον Μπλίνκεν για την πολιτική της κυβέρνησης Μπάιντεν στη Γάζα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν αντιμετώπισε την Τρίτη στο Κογκρέσο εχθρικό κοινό αλλά και γερουσιαστές για την πολιτική στη Γάζα, σύμφωνα με το Reuters, με τους Ρεπουμπλικάνους να κατηγορούν την κυβέρνηση Μπάιντεν ότι απογοητεύει το Ισραήλ και τους Δημοκρατικούς να λένε ότι κάνει πολύ λίγα για να βοηθήσει τους αμάχους στη Γάζα.

Ταυτόχρονα οι διαδηλωτές διέκοψαν τον Μπλίνκεν καθώς ξεκινούσε την κατάθεσή του ενώπιον δύο επιτροπών της Γερουσίας που ελέγχεται από τους Δημοκρατικούς, αποκαλώντας τον εγκληματία πολέμου και κατηγορώντας τον για συμμετοχή σε γενοκτονία. Οι κατηγορίες αφορούσαν και τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ.

Κατά την πρώτη ακρόαση, ενώπιον της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας, ο Μπλίνκεν τρόμαξε από μια διαδηλώτρια που τον πλησίασε από πίσω, κουνώντας μια πινακίδα που έγραφε «εγκληματίας», προτού οι αξιωματικοί ασφαλείας τη μεταφέρουν έξω από την αίθουσα.

Ο Μπλίνκεν επανέλαβε την υποστήριξη της κυβέρνησης του προέδρου Τζο Μπάιντεν προς το Ισραήλ, αλλά επέμεινε ότι επικεντρώθηκε στην ανακούφιση της ανθρωπιστικής κρίσης στη Γάζα και τάχθηκε κατά της ισραηλινής επίθεσης στη Ράφα, τη νοτιότερη πόλη της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από 1 εκατομμύριο εκτοπισμένοι με περισσότερους από 800.000 να μετατοπίζονται προς την Χαν Γιουνίς.

«Όταν πρόκειται να διασφαλιστεί ότι το Ισραήλ έχει όλα όσα χρειάζεται για να υπερασπιστεί τον εαυτό του, κανείς δεν έχει, κανείς δεν θα κάνει περισσότερα από τον πρόεδρο Μπάιντεν», δήλωσε ο Μπλίνκεν, αντιδρώντας στις κατηγορίες των Ρεπουμπλικανών ότι η παύση της Ουάσινγκτον για την αποστολή όπλων προς το Ισραήλ το αποδυναμώνει στον πόλεμό του εναντίον των παλαιστινιακών οργανώσεων.

«Ταυτόχρονα, όσον αφορά τη Ράφα, ήμασταν πολύ σαφείς σε πολλές συζητήσεις με την ισραηλινή ηγεσία τους τελευταίους μήνες σχετικά με τις βαθιές ανησυχίες μας για μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση στη Ράφα και τον αντίκτυπο που θα είχε στους αμάχους», είπε.

Ο Μπλίνκεν εμφανίστηκε αργότερα την Τρίτη ενώπιον της υποεπιτροπής πιστώσεων της Γερουσίας, η οποία επιβλέπει τις δαπάνες για διπλωματική και εξωτερική βοήθεια. Θα επιστρέψει στο Καπιτώλιο την Τετάρτη για δύο ακόμη γύρους καταθέσεων σε ακροάσεις της υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων και μιας υποεπιτροπής πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«There have been 7 mass graves outside of hospitals. This is sick. This is deranged. You are a war criminal. Shame on you!» pic.twitter.com/fbpPPJEe1C

ANOTHER DISRUPTION of @SecBlinken in the Foreign Relations Committee hearing this morning:

Οι Ρεπουμπλικάνοι επέκριναν τον Μπάιντεν επειδή δήλωσε αυτόν τον μήνα ότι θα καθυστερούσε ένα φορτίο βομβών προς το Ισραήλ και θα εξέταζε το ενδεχόμενο να παρακρατήσει άλλα, εάν οι ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυαν μια μεγάλη εισβολή στη Ράφα, μια πόλη γεμάτη πρόσφυγες στη νότια Γάζα. Δισεκατομμύρια δολάρια στρατιωτικής βοήθειας των ΗΠΑ παραμένουν στα σκαριά για την κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι Ρεπουμπλικάνοι ζήτησαν επίσης να αναλάβουν δράση ως απάντηση στην ανακοίνωση του εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου τη Δευτέρα ότι ζήτησε εντάλματα σύλληψης για τον Νετανιάχου και τον υπουργό Άμυνας του για φερόμενα εγκλήματα πολέμου στη σύγκρουση στη Γάζα. Ο εισαγγελέας, Καρίμ Χαν, ζήτησε επίσης εντάλματα σύλληψης για τρεις ηγέτες της Χαμάς.

Ο Μπλίνκεν δήλωσε ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν θα χαρεί να συνεργαστεί με το Κογκρέσο για να διαμορφώσει μια απάντηση σε αυτό που αποκάλεσε «μια βαθιά λανθασμένη απόφαση» σχετικά με τα εντάλματα σύλληψης για τους Ισραηλινούς ηγέτες. Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπεν Κάρντιν, ο οποίος προεδρεύει της επιτροπής εξωτερικών σχέσεων, επέκρινε επίσης το ΔΠΔ. «Το βλέπω ως ένα βήμα προς τη λάθος κατεύθυνση», δήλωσε ο Κάρντιν.

«HIND RAJAB WAS 6 YEARS OLD WHEN ISRAELIS KILLED HER! YOU WILL BE REMEMBERED AS THE BUTCHER OF GAZA!»

Mohamad Habehh of @AMPalestine confronts @SecBlinken as he testifies to Congress right now: pic.twitter.com/U1hH53D0ez

— CODEPINK (@codepink) May 21, 2024