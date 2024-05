Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ διαγράφει βίντεο που υπόσχεται «ενοποιημένο Ράιχ»

Η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ κατηγόρησε έναν απρόσεκτο υπάλληλο για την δημοσίευση του κλιπ των 30 δευτερολέπτων στην πλατφόρμα Truth Social του Τραμπ, στο οποίο αναβόσβηναν μια σειρά από φανταστικές ειδήσεις που ζωγράφιζαν μια εικόνα αμερικανικής ευημερίας, με μία από αυτές να περιλαμβάνει τον όρο που συνήθως συνδέεται άρρηκτα με τη ναζιστική Γερμανία.

Η αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Καμάλα Χάρις επιτίθεται στο βίντεο, λέγοντας ότι ήταν «αποκρουστικό». «Αυτού του είδους η ρητορική δεν προκαλεί έκπληξη όταν προέρχεται από τον πρώην πρόεδρο και είναι αποκρουστική. Και πρέπει να του πούμε ποιοι είμαστε», λέει η Χάρις σε ομιλία της σε μέλη συνδικάτων στη Φιλαδέλφεια. «Για άλλη μια φορά δείχνει ότι διακυβεύεται η ελευθερία μας και η ίδια η δημοκρατία μας».

Trump is telling Americans that a vote for him is a vote for a “unified Reich.”

This is the same Third Reich that slaughtered 6M Jews.

