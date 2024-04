Συντριβή F-16 Viper σε εθνικό πάρκο των ΗΠΑ

Υπερηχητικό καταδιωκτικό συνετρίβη χθες Τρίτη σε εθνικό πάρκο στο Νέο Μεξικό, νοτιοδυτική πολιτεία των ΗΠΑ, ανακοίνωσε η αμερικανική Πολεμική Αεροπορία (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Χ).

Ο χειριστής του F-16 έκανε χρήση του εκτινασσόμενου καθίσματός του προτού συντριβεί το αεροσκάφος στο εθνικό πάρκο Γουάιτ Σαντς, διευκρίνισε η αεροπορική βάση Χόλομαν μέσω Facebook.

🚨#BREAKING: Emergency and military rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet has crashed outside Holloman Air Force Base ⁰⁰📌#OteroCounty | #NewMexico⁰

Emergency and military Air Force rescue recovery crews are responding to an F-16 fighter jet that has… pic.twitter.com/PDxkb4PMu1

