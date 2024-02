Δύο νεκροί από τη συντριβή αεροσκάφους σε αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν αεροσκάφος συνετρίβη την Παρασκευή σε πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο στη Φλόριντα των ΗΠΑ και τυλίχθηκε στις φλόγες μετά τη σύγκρουσή του με διερχόμενο όχημα.

Η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) ανέφερε ότι ένα Bombardier Challenger 600 με πέντε επιβαίνοντες συνετρίβη γύρω στις 15:15 (τοπική ώρα) στον αυτοκινητόδρομο I-75.

Δύο λεπτά πριν από την προγραμματισμένη προσγείωση στο αεροδρόμιο της Νέιπλς, ο πιλότος επικοινώνησε με τον πύργο ελέγχου και ανέφερε ότι «έχασε και τους δύο κινητήρες» και θα επιχειρούσε «αναγκαστική προσγείωση» αφού δεν μπορούσε να φτάσει στον προορισμό του.

Ο Ρόμπιν Κινγκ, εκπρόσωπος του αεροδρομίου, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ότι επέζησαν τρεις από τους πέντε επιβαίνοντες στο αεροσκάφος.

Another plane crash, this time on I-75 in Naples, Florida.

The private plane hit a vehicle while trying to land on the highway.

What is going on? DEI again? FAA?pic.twitter.com/Z4h5Tm9qd7

— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) February 9, 2024