Φλόριντα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Πληροφορίες για πολλά θύματα

Μικρό αεροσκάφος συνετρίβη χθες, Πέμπτη, σε κοινότητα όπου οι άνθρωποι ζουν σε τροχόσπιτα στο Κλιργουότερ της Φλόριντα, στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ, προκαλώντας πολλά θύματα, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι υπάρχουν πολλά θύματα, τόσο στο αεροπλάνο όσο και μέσα στα τροχόσπιτα», δήλωσε ο Σκοτ Έλερς επικεφαλής της τοπικής υπηρεσίας πυροσβεστικής στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, χωρίς να διευκρινίσει τον αριθμό των θυμάτων.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 19:00 χθες το απόγευμα τοπική ώρα (02:00 σήμερα τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) λίγη ώρα αφού ένα κοντινό αεροδρόμιο έλαβε μήνυμα κινδύνου από ένα αεροσκάφος το οποίο αντιμετώπιζε πρόβλημα, πρόσθεσε ο Έλερς.

We’re on scene of a small plane crash at a mobile home park south of Clearwater Mall. Multiple mobile homes have caught fire. Firefighters from multiple jurisdictions are on scene. pic.twitter.com/1vBLnTnY8R

— Clearwater Fire & Rescue Department (@clearwaterfire) February 2, 2024