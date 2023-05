Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 55 τραυματίστηκαν όταν λεωφορείο έπεσε σε φαράγγι στην Ινδία.

Το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του σε μια γέφυρα και έπεσε σε ένα φαράγγι των Ιμαλαΐων κοντά στην πόλη Τζαμού, στο υπό ινδικό έλεγχο Κασμίρ την Τρίτη, ενώ ταξίδευε προς την πόλη Κάτρα στο κρατίδιο Παντζάμπ της βόρειας Ινδίας.

10 dead, 55 injured in #Jammu accident, bus was carrying people beyond capacity pic.twitter.com/65ooWfWEfo

— Greater Kashmir (@GreaterKashmir) May 30, 2023