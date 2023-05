Έξι άτομα, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 8 ετών, έχασαν τη ζωή τους μετά από τσιμπήματα μελισσών όταν το λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν στη Νικαράγουα έπεσε σε φαράγγι μέσα στο οποίο υπήρχαν μελίσσια.

Το δυστύχημα σημειώθηκε την περασμένη Δευτέρα όταν το λεωφορείο που κατευθυνόταν στην πόλη Σαν Σεμπαστιάν ντε Γιάλι βγήκε εκτός δρόμου μετά από μηχανική βλάβη, έπεσε στο φαράγγι και προσγειώθηκε σε μελίσσια.

Στο λεωφορείο που έπεσε στο φαράγγι βάθους 50 μέτρων επέβαιναν περίπου 60 άτομα, 45 εκ των οποίων τσιμπήθηκαν από τις μέλισσες.

Για έξι εξ αυτών, όμως, η προσγείωση πάνω στα μελίσσια που βρίσκονταν μέσα σε φυτεία καφέ αποδείχθηκε μοιραία καθώς οι μέλισσες που τους τσίμπησαν ήταν οι λεγόμενες «αφρικανικές».

🇳🇮08.05.23 | In #Nicaragua the driver of a #Passengers lost control. Bus fell into a 50 meters deep coffee plantation, there were many #bee hives and destroyed them. #Insects attacked the people. 6 people died from bites, 17 #victims were taken to the #hospital#USA pic.twitter.com/5fV2OGDDPx

— Ecology (@ecology_today) May 10, 2023