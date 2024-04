Η πρεσβευτής των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Εθνη προειδοποίησε χθες Δευτέρα ότι επαπειλείται η διάπραξη «σφαγής μεγάλης κλίμακας» στην Ελ Φάσερ, πρωτεύουσα της πολιτείας Βόρειο Νταρφούρ του Σουδάν, κόμβο καίριας σημασίας για τις διεθνείς οργανώσεις αρωγής (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, στρατιώτες των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης).

Η πόλη Ελ Φάσερ «βρίσκεται στα πρόθυρα σφαγής μεγάλης κλίμακας», είπε η Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ στον Τύπο έπειτα από συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

A crisis of epic proportions is brewing in El Fasher in North Darfur.

To avoid further death, destruction, and suffering, these steps need to be taken – immediately.

⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/M35FwatzLy

— Ambassador Linda Thomas-Greenfield (@USAmbUN) April 29, 2024