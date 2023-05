Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Δευτέρα όταν ξέσπασαν πυροβολισμοί κατά μήκος παραλιακού δρόμου στο Χόλιγουντ της Φλόριντα.

Από την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι οι πυροβολισμοί έγιναν έπειτα από συμπλοκή δύο ανθρώπων. Ένα άτομο έχει συλληφθεί και ένας ακόμη ύποπτος αναζητείται. Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 6.30 το απόγευμα της Δευτέρας.

Mass Shooting in America 🇺🇸. Multiple people shot including children on #MemorialDay at #HollywoodBeach in #Florida (USA). 3 Kids among multiple injured. pic.twitter.com/k7RwURMCL5 — Voices Against Autocracy (@VAA_2020) May 30, 2023

Στους τραυματίες συγκαταλέγονται τρία παιδιά, ηλικίας μεταξύ 1 και 17 ετών, ενώ οι έξι ενήλικες είναι μεταξύ 25 και 65.

BREAKING: Reports of a mass shooting on Hollywood Beach, Florida. Multiple victims including 2 children, one said to be around 18 months old. pic.twitter.com/XHwdyNtGgy — Andy Greensky (@AndyGreensky) May 30, 2023

Πώς ξεκίνησαν οι πυροβολισμοί

Σύμφωνα με το Associated Press, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Hollywood Oceanfront Broadwalk κοντά σε παντοπωλείο.

Αρκετοί νεαροί τσακώνονταν μπροστά από τα καταστήματα όταν ο ένας τράβηξε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί, σύμφωνα με μαρτυρία.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Chris O’Brien είπε ότι χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στην περιοχή ανήμερα της αργίας για την Ημέρα Μνήμης.

«Είναι λυπηρό που έχουμε νομοταγείς πολίτες που έρχονται στις παραλίες μας και αυτό διακόπτεται από μια ομάδα εγκληματιών», είπε.

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι κρύφτηκε πίσω από δέντρο αφού ένας αστυνομικός «είπε στους ανθρώπους να τρέξουν».

Πλάνα δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν για να καλυφθούν όταν άκουσαν τους πυροβολισμούς

Ο δήμαρχος του Χόλιγουντ Τζος Λέβι δήλωσε: «Ευχαριστώ τους καλούς Σαμαρείτες, την αστυνομία και τους γιατρούς και τις νοσοκόμες των επειγόντων περιστατικών για την άμεση ανταπόκρισή τους για να βοηθήσουν τα θύματα του σημερινού πυροβολισμού».