Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι -τρεις άνδρες και μια γυναίκα- τραυματίστηκαν μετά από πυροβολισμούς στο Λος Άντζελες. Το περιστατικό συνένη στο λόμπι πολυτελούς συγκροτήματος κατοικιών και η αστυνομία διεξάγει ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη, ο οποίος διέφυγε με ένα αυτοκίνητο.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει ακόμη περιγραφή του ένοπλου.

Τα τέσσερα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για περίθαλψη. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή τους είναι σταθερή.

