Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε πυροβολισμούς στη γειτονιά της Σεβίλλης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ…

O φερόμενος δράστης φαίνεται να εισέβαλε σε σπίτι.

Μάλιστα λήφθηκε ειδοποίηση που προειδοποιεί ότι αυτοκίνητο προσέκρουσε σε είσοδο σπιτιού στην οδό Tierra de Rastrojos και ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί στο δρόμο, σύμφωνα με πηγές της ισπανικής αστυνομίας.

Η περιοχή έχει αποκλειστεί ενώ διαπραγματευτής της αστυνομίας ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες από την ERT, να μιλήσει με τον ένοπλο που φέρεται να έχει πυροβόλο όπλο. Πράκτορες από τις Ειδικές Ομάδες Επιχειρήσεων Ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι όπου βρίσκεται ο δράστης.

A barricaded man and several wounded in a shooting in the Three Thousand Homes of Sevillehttps://t.co/4MXSSrRrqB

— usa jaun news (@UsaJaun) May 11, 2023