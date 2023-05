Ένα κορίτσι τραυματίστηκε από σφαίρα στο κεφάλι στις νότιες ΗΠΑ την ώρα που έπαιζε κρυφτό με τους φίλους της, όταν την πυροβόλησε ένας άνδρας που «είδε σκιές» στον κήπο του, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

Τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν την Κυριακή στο Σταρκς, μια κωμόπολη της Λουιζιάνα, κοντά στα σύνορα με το Τέξας, εξήγησε χθες, Τρίτη, σε ανακοίνωσή του το γραφείο του σερίφη.

Οι αστυνομικοί βρήκαν ένα 14χρονο κορίτσι «με τραύμα από σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού». Διακομίστηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται χωρίς να απειλείται η ζωή της.

Παιδιά έπαιζαν «κρυφτό στην περιοχή και κρύφτηκαν στον κήπο ενός γείτονα», επεσήμανε η αστυνομία.

Ο 58χρονος Ντέιβιντ Ντόιλ εξήγησε στους αστυνομικούς ότι «είδα σκιές έξω από το σπίτι μου» και πήγε να πάρει το όπλο του.

