Οικογενειακή τραγωδία κρύβεται πίσω από το συμβάν με τους πυροβολισμούς στη Τζόρτζια καθώς ο ένοπλος σκότωσε δύο μέλη της οικογένειάς του, μία ακόμα γυναίκα και στη συνέχεια έδωσε τέλος στη ζωή του.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνολικά έχασαν τη ζωή τους τέσσερα άτομα στα δύο συμβάντα με τους πυροβολισμούς στη μικρή πόλη των 15.000 κατοίκων Μόλτρι, τα οποία τελικά συσχετίζονταν μεταξύ τους καθώς ο δράστης ήταν ο ίδιος.

Σύμφωνα με τη Daily Mail ένοπλος αρχικά σκότωσε τη μητέρα του και τη γιαγιά του που έμεναν σε γειτονικά σπίτια της πόλης. Στη συνέχεια πήγε στο εστιατόριο fast food όπου άνοιξε πυρ σκοτώνοντας ακόμα μία γυναίκα προτού αυτοκτονήσει.

BREAKING: Four people killed in shootings in #Moultrie, #Georgia, the United States. pic.twitter.com/9tBaORAx3v

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) May 4, 2023