Στη δημοσιότητα έδωσε η αστυνομία τα στοιχεία του ανθρώπου που θεωρείται ως βασικός ύποπτος για τη φονική επίθεση σε ιατρικό κέντρο στην Ατλάντα.

Σύμφωνα με την αστυνομία βασικός ύποπτος των πυροβολισμών θεωρείται ο 24χρονος Ντίον Πάτερσον με την αστυνομία να δίνει στη δημοσιότητα τη φωτογραφία του.

Ο ύποπτος σύμφωνα με το CNN έχει προφίλ στρατιωτικού και άνηκε παλαιότερα στην ακτοφυλακή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ακτοφυλακής ο Ντιόν Πάτερσον εισήλθε στο σώμα «τον Ιούλιο του 2018 και τελευταία υπηρετούσε ως βοηθός ηλεκτρολόγου δεύτερης κλάσης. Αποτάχτηκε από την ενεργό υπηρεσία τον Ιανουάριο του 2023».

Η αστυνομία της Ατλάντα έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη της φονικής επίθεσης σε ιατρικό κέντρο της αμερικανικής μεγαλούπολης, προειδοποιώντας τους κατοίκους ότι ο καταζητούμενος είναι «οπλισμένος κι επικίνδυνος».

Στην επίθεση ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από τα πυρά ενόπλου σε ιατρικό κέντρο που βρίσκεται σε πολυσύχναστη εμπορική συνοικία της Ατλάντα.

Ο ένοπλος σύμφωνα με την αστυνομία άνοιξε πυρ στην αίθουσα αναμονής του 11ου ορόφου του ιατρικού κέντρου, ενώ και τα πέντε άτομα που δέχθηκαν πυροβολισμούς ήταν γυναίκες.

Τέσσερις φωτογραφίες του υπόπτου δόθηκαν στη δημοσιότητα από τις αρχές. Σε αυτές διακρίνεται ο ένοπλος, με μάσκα στο πρόσωπο, να κουβαλάει ένα καφέ σακίδιο. Μάλιστα δίνεται αμοιβή 10.000 δολαρίων σε όποιον δώσει κάποια πληροφορία που θα βοηθήσει στον εντοπισμό και στη σύλληψη του 24χρονου.

Suspect Name – DEION PATTERSON

DOB: 10/98

Call 911 –DO NOT approach him

He is considered Armed and Dangerous https://t.co/9ZonHDFPva

— Atlanta Police Department (@Atlanta_Police) May 3, 2023