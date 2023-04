Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκε το Rose State College στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ, μετά από αναφορές για πυροβολισμούς στο κάμπους.

Την κατάσταση alert επιβεβαίωσε ο επίσημος ιστότοπος του Rose State College, ζητώντας από τους φοιτητές να βρουν καταφύγιο και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους.

❗️ROSE ALERT: We are currently experiencing an active shooter situation on campus. Please shelter in place and follow instructions from law enforcement officials. More information to follow as it becomes available. ❗️

— Rose State College (@RoseState) April 24, 2023