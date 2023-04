Οι αρχές στην Αλαμπάμα των ΗΠΑ έχουν συλλάβει έξι άτομα για το πολύνεκρο περιστατικό με πυροβολισμούς αργά το Σάββατο, ωστόσο παραμένει ασαφές ποιο ήταν το κίνητρο των δραστών.

Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 32 τραυματίστηκαν στο περιστατικό που συνέβη σε πάρτι γενεθλίων μιας 16χρονης. Μεταξύ των νεκρών ήταν ο αδελφός της κοπέλας.

Δύο από τους συλληφθέντες είναι αδέλφια 17 και 16 ετών και άλλος ένας μόλις 15 ετών. Όλοι βαρύνονται με κατηγορίες για φόνους, αναφέρει το BBC.

6 people in total arrested for using firearms at Sweet 16 killing 4 & injuring 32 people in Alabama.

The 6th suspect’s name has yet to be released. The teens involved are being tried as adults. pic.twitter.com/pR2jDlb5Fp

