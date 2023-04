Τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν και τουλάχιστον άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου (τοπική ώρα) στη μικρή πόλη Ντέιντεβιλ της Αλαμπάμα, όπως ανέφερε σήμερα τοπικός τηλεοπτικός σταθμός, που επικαλείται μαρτυρίες αλλά και ανακοίνωση της Υπηρεσίας Επιβολής του Νόμου της Αλαμπάμα.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν γύρω στις 10:30 μ.μ. τοπική ώρα του Σαββάτου (6:30 της Κυριακής ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με το ρεπορτάζ στον τηλεοπτικό σταθμό WRBL.

Το FBI, το Γραφείο των ΗΠΑ για το Αλκοόλ, τον Καπνό, τα Πυροβόλα Όπλα και τα Εκρηκτικά και το γραφείο του εισαγγελέα ανταποκρίθηκαν επίσης στο περιστατικό και συνδράμουν την έρευνα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δεν υπάρχει επιβεβαίωση για το τι οδήγησε στους πυροβολισμούς, και δεν είναι γνωστό αν έχει συλληφθεί οποιοσδήποτε ύποπτος.

#BreakingNews: At least 20 people have been shot at a teenager’s birthday party at a dance studio in Dadeville, Alabama.#alabama #massshooting #shooting #news #Dadeville #dadevillealabama #americagunculture #america #americafiring pic.twitter.com/RFICdT1tkb

— Shekhar Pujari (@ShekharPujari2) April 16, 2023