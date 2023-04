Σύμφωνα με το CNN, o μεξικανικός στρατός και οι δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί για να αναζητήσουν τους δράστες πίσω από την επίθεση, η οποία έλαβε χώρα στην πόλη Κορταζάρ στην κεντρική πολιτεία Γκουαναχουάτο.

Όταν οι τοπικές δυνάμεις ασφαλείας έφτασαν στο σημείο βρήκαν πτώματα, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού κάτω των επτά ετών, και κάλυκες, ανέφερε η δημοτική κυβέρνηση σε δήλωση.

Cartel thugs go inside a retreat in Guanajuato and start shooting at a family killing at least 7.#Mexico #Narcostate #Failedstate pic.twitter.com/7GyieXbjGa

