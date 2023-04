Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν στο Κεντάκι των ΗΠΑ όταν ο 25χρονος Κόνορ Στέρτζον μπήκε μέσα στην τράπεζα στην οποία εργαζόταν κι άνοιξε πυρ αδιακρίτως. Λίγο αργότερα, έπεσε και ο ίδιος νεκρός από τις σφαίρες των αστυνομικών.

«Είχε ένα τουφέκι και ακούσαμε ένα κλικ και η κυρία δίπλα μου γύρισε και είπε, «τι στο καλό;». Και τότε άρχισε να πυροβολεί. Απλά άρχισε να πυροβολεί. Είχε ένα μακρύ τουφέκι, και ακούς… τους πυροβολισμούς. Απλά άρχισε να πυροβολεί» περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας. «Δεν είδα το πρόσωπό του. Ήμασταν στο πίσω μέρος, στην αίθουσα συσκέψεων. Όποιος καθόταν δίπλα μου πυροβολήθηκε και το αίμα του έπεσε επάνω μου» συγκλονίζει.

Ο Στέρτζον ήταν τόσο αποφασισμένος να προχωρήσει στο δολοφονικό του σχέδιο που μετέδιδε το έγκλημά του ζωντανά στο Ίνσταγκραμ. Είχε μάθει ότι επρόκειτο να απολυθεί και είχε στείλει ένα μήνυμα στο οποίο έγραφε πως θα αιματοκυλούσε την τράπεζα, γαζώνοντας στελέχη και πελάτες.

Το Κεντάκι είναι μία από τις 26 πολιτείες που επιτρέπουν στους ενήλικους άνω των 21 ετών να αγοράζουν και να φέρουν πυροβόλο όπλο χωρίς άδεια και η Ουάσιγκτον κάλεσε τους Ρεπουμπλικάνους γερουσιαστές να στηρίξουν το νέο νομοσχέδιο για την οπλοκατοχή.

Ο Στέρτζον είχε αγοράσει νόμιμα το τυφέκιο εφόδου που χρησιμοποίησε στην επίθεση, ανέφερε σήμερα σε δημοσιογράφους η αρχηγός της αστυνομικής διεύθυνσης του Λούιβιλ, Τζάκλιν Γκουίν-Βιλαροέλ. Το όπλο είχε αγοραστεί από κατάστημα στις 4 Απριλίου, διευκρίνισε.

