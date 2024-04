Δεκάδες ανεμοστρόβιλοι έπληξαν χθες Παρασκευή τις κεντρικές Πολιτείες της Αμερικής, προκαλώντας σοβαρές ζημιές αλλά και τον τραυματισμό τουλάχιστον τριών ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές.

Περισσότεροι από 70 ανεμοστρόβιλοι καταγράφηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS), κυρίως γύρω από την πόλη Όμαχα στη Νεμπράσκα και κοντά στην Άιοβα.

Less than a mile from my house. #Omaha and #Elkhorn going to need a lot of help with rebuilding. #Nebraska #Tornado pic.twitter.com/T3CMXYXb6p

— Michael J Schwabe, MD, MS (@michael22joseph) April 26, 2024