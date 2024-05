Αναστάτωση προκλήθηκε σε ένα αεροδρόμιο στο νησί των Βερμούδων στον Ατλαντικό την Κυριακή (05/05), καθώς υπήρξε απειλή για βόμβα, λίγο πριν την απογείωση του Boeing 777 της British Airways με προορισμό το Λονδίνο, αναγκάζοντας τους 197 επιβάτες να απομακρυνθούν από τον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης.

Σύμφωνα με την καταγραφή των επικοινωνιών μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών, το Boeing 777 είχε πάρει άδεια να απογειωθεί με προορισμό το Λονδίνο, όταν ήρθε ένα επείγον μήνυμα από τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το Business Insider, ο ελεγκτής είπε ότι το γραφείο υπηρεσίας του αεροδρομίου έλαβε ένα email που έλεγε ότι υπήρχε βόμβα στο αεροπλάνο.



«Speedbird 18B ακυρώστε την άδεια απογείωσης, ακυρώστε την άδεια απογείωσης», είπε ο ελεγκτής. «Λάβαμε κάποιες πληροφορίες σχετικά με μια απειλή για βόμβα».

Βίντεο που ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν δεκάδες ανθρώπους να στέκονται στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης αναμένοντας ενημέρωση για τις κινήσεις για εκκένωση που θα έπρεπε να ακολουθήσουν.

