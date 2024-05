Σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις εύρεσης του Ιρανού προέδρου, Εμπραχίμ Ραΐσι, του οποίου το ελικόπτερο που μετέφερε τον ίδιο και τον υπουργό Εξωτερικών την χώρας πραγματοποίησε λόγω πυκνής ομίχλης αναγκαστική προσγείωση σε επαρχία του Αζερμπαϊτζαν.

Ο αρχηγός του γενικού επιτελείου του ιρανικού στρατού έχει διατάξει όλες οι δυνάμεις του στρατού και της επίλεκτης Φρουράς της Επανάστασης να χρησιμοποιηθούν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

«Είναι σκοτεινά και έχει αρχίσει να βρέχει, αλλά η έρευνα συνεχίζεται. Οι ομάδες διάσωσης έχουν φθάσει στην περιοχή… ωστόσο, η βροχή έχει δημιουργήσει λάσπη, δυσχεραίνοντας την έρευνα», μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση.

Εν τω μεταξύ, μετά από αίτημα του Ιράν, ενεργοποιείται η υπηρεσία Copernicus για να βοηθήσει στις έρευνες εντοπισμού και διάσωσης.

«Μετά από αίτημα του Ιράν για βοήθεια, ενεργοποιούμε την υπηρεσία χαρτογράφησης ταχείας ανταπόκρισης «Κοπέρνικο», μετά το ατύχημα του ελικοπτέρου που φέρεται να μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραΐσi και τον υπουργό Εξωτερικών του», ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Επίτροπος Διαχείρισης Κρίσεων, Γιάνες Λέναρσιτς.

Upon Iranian request for assistance we are activating the 🇪🇺’s @CopernicusEMS rapid response 📡 mapping service in view of to the helicopter accident reportedly carrying the President of #Iran and its foreign minister. #EUSolidarity

