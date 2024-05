Μπορεί να μην έχουμε ιπτάμενα αυτοκίνητα, ωστόσο μια διαφήμιση περιοδικού από τη δεκαετία του 1990 ήρθε ξανά στην επιφάνεια, παρουσιάζοντας ανατριχιαστικά ακριβείς προβλέψεις για τη ζωή το 2026.

Η διαφήμιση, η οποία κυκλοφόρησε αρχικά το 1996 από την Ένωση Ασφαλίσεων και Προσόδων Εκπαιδευτικών της Αμερικής (Teachers Insurance and Annuity Association of America – TIAA) και το College Retirement Equities Fund (CREF), χρησιμεύει ως μια έντονη υπενθύμιση της προνοητικότητας των δημιουργών της. Προειδοποιώντας τους αναγνώστες για τις πιθανές επιπτώσεις του πληθωρισμού στις αποταμιεύσεις τους, η διαφήμιση ζωγραφίζει μια ζοφερή εικόνα του μέλλοντος, όπου τα βασικά έξοδα έχουν εκτοξευθεί στα ύψη.

«Σε τριάντα χρόνια από τώρα, ένα μπέργκερ με πατάτες θα μπορούσε να κοστίζει 16 δολάρια, οι διακοπές 12.500 δολάρια και ένα βασικό αυτοκίνητο 65.000 δολάρια», αναφέρει η διαφήμιση. «Κανένα πρόβλημα. Θα τρώτε μέσα. Δεν θα οδηγείτε. Και δεν θα πάτε πουθενά».

Αν και αυτά τα νούμερα μπορεί να φάνηκαν υπερβολικά εκείνη τη στιγμή, οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αναρωτιούνται τώρα με σχόλια για το πόσο ακριβείς αποδείχθηκαν αυτές οι προβλέψεις. Η απεικόνιση της διαφήμισης για ένα μέλλον όπου το κόστος ζωής ξεπερνά την αύξηση του εισοδήματος βρίσκει βαθιά απήχηση σε πολλούς που έχουν βιώσει την πραγματικότητα της οικονομικής ανισότητας και της οικονομικής αστάθειας.

Σε πλατφόρμες όπως το Instagram και το Reddit, οι χρήστες μοιράζονται τη διαφήμιση μαζί με σχόλια που αναγνωρίζουν την ακρίβειά της. «Είχαν δίκιο», παρατήρησε ένας Instagrammer, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Ώρα να φάμε τους πλούσιους». Ο χρήστης του Reddit ανέφερε επιγραμματικά: «Αυτή η διαφήμιση σε ένα περιοδικό του 1996 συνοψίζει τα πάντα από τη γενιά μας και μετά».

Αν και ορισμένοι σημείωσαν ότι οι προβλεπόμενες τιμές για αγαθά και υπηρεσίες μπορεί να είναι ελαφρώς εκτός πραγματικότητας, ιδίως υπό το πρίσμα των τεχνολογικών εξελίξεων, όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, το γενικότερο μήνυμα παραμένει σαφές: οι προκλήσεις του πληθωρισμού και του οικονομικού προγραμματισμού είναι διαχρονικές.

A retirement ad from 30 years ago

How much will these things cost in another 30 years? pic.twitter.com/zwIonkB7aH

— Andrew Lokenauth | TheFinanceNewsletter.com (@FluentInFinance) April 16, 2024