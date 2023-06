Ανεμοστρόβιλοι και καταιγίδες έπληξαν χθες, Κυριακή, τις μεσοδυτικές και τις νότιες πολιτείες των ΗΠΑ, προκαλώντας ζημιές σε δεκάδες κατοικίες, ενώ τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην Ιντιάνα, έγινε σήμερα γνωστό από τις αρχές.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ανακοίνωσε πως πολλοί ανεμοστρόβιλοι αναφέρθηκαν το απόγευμα της Κυριακής στην κεντρική Ιντιάνα.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης στην κομητεία Μάρτιν της Ιντιάνα επιβεβαίωσαν το θάνατο αυτό. Ο διευθυντής της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έκτακτων Καταστάσεων Κάμερον Γουλφ δήλωσε πως ο σύντροφος του θύματος τραυματίσθηκε και διακομίσθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Οι δύο ζούσαν σε μια διώροφη ξύλινη κατοικία, η οποία καταστράφηκε από τις καταιγίδες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλες πληροφορίες.

«Οι ζημιές είναι εκτεταμένες», δήλωσε ο Γουλφ σε συνέντευξή του στο PBS. Οι περισσότερες από τις ζημιές καταγράφονται στην ύπαιθρο, ενώ οι πόλεις επλήγησαν λιγότερο από τις καταιγίδες και τους ανεμοστρόβιλους, πρόσθεσε.

Σε φωτογραφίες και βίντεο τοπικών μέσων ενημέρωσης εικονίζονται δένδρα που έχουν πέσει και αποκλείσει δρόμους και σπίτια που έχουν υποστεί ζημιές. Μια μεγάλη καταιγίδα με χαλάζι αναφέρθηκε επίσης στην Ιντιάνα και γειτονικές πολιτείες, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Ο αρχηγός της Πυροσβεστικής Έρικ Φανκχάουζερ από την Μπάρτζερσβιλ, νότια της Ιντιανάπολις, δήλωσε πως, ενώ δεν υπήρξαν θύματα, περίπου 75 κατοικίες υπέστησαν από μέτριες μέχρι μεγάλες ζημιές εξαιτίας της κακοκαιρίας.

New video of the Greenwood, Indiana tornado from yesterday.🌪️

LSC Viewer/Tristen Julbert#INwx #Indiana #Tornado #Greenwood @WeatherBug pic.twitter.com/1q2YDFJL1R

— Live Storm Chasers (@LiveStormChaser) June 26, 2023