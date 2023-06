Ανεμοστρόβιλος ή ανεμοστρόβιλοι σάρωσαν χθες Πέμπτη την Πέριτον, στο βορειοανατολικό τμήμα της πολιτείας Τέξας (νότιες ΗΠΑ), με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άνθρωποι –δεν είναι ακόμη σαφές πόσοι– και να προκληθούν εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και πάρκο για τροχόσπιτα, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης περίπου 8.500 κατοίκων, τον Κέρι Σάιμονς, και αμερικανικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό KVII, υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν τουλάχιστον τριάντα τροχόσπιτα και πυροσβέστες προσπαθούν να διασώσουν πολλά θύματα. Η ίδια πηγή έκανε λόγο για τουλάχιστον έναν νεκρό και 75 τραυματίες, επικαλούμενη τα πρώτα στοιχεία που έδωσε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής της Πέριτον, ο Πολ Ντάτσερ.

Ενδέχεται η πόλη να χτυπήθηκε ως ακόμη και από τρεις ανεμοστρόβιλους, πρόσθεσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Συντρίμμια

Οπτικό υλικό από την Πέριτον δείχνει σπίτια που μετατράπηκαν σε σωρούς από συντρίμμια.

Short clip of Perryton, TX tornado filmed from hwy 143 on east side of town. Very strong. Semis were thrown. @NWSAmarillo #txwx pic.twitter.com/opulICzlox — Bret Hendrickson (@bhendricksonwx) June 16, 2023

Another view of the Tornado that occurred near Port Clinton Ohio about an hour ago. Via: Facebook#OHwx #Tornado pic.twitter.com/HjsFb7HNH0 — StormHQ (@StormHQwx) June 16, 2023

Tornado went through the north side of Perryton, TX

I lived here from 2017 – 2022 when I moved 15 minutes away to the west.

There’s no electricity and no signal. Still waiting to hear from my mom. pic.twitter.com/cjwYX2qQpw — mordikye (@kye_miller) June 15, 2023

UPDATE: At least 3 people killed, more than 75 injured after tornado in Perryton, Texas, fire chief says pic.twitter.com/tpkNXtbldA — BNO News (@BNONews) June 16, 2023

POWERFUL #tornado just southeast of Loco, OK inside tornado with Dominator 3. We are live. Time is 637 pm @NWSNorman @accuweather pic.twitter.com/AZqAsgvwOV — Reed Timmer, PhD (@ReedTimmerAccu) June 15, 2023

Γυναίκα που σήκωσε το τηλέφωνο στο γραφείο του σερίφη της κομητείας Οτσιλτρί, όπου υπάγεται η πόλη, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως η αστυνομία δεν είναι ακόμη σε θέση να δώσει απολογισμό των θυμάτων.

«Η Τζέιν και εγώ προσευχόμαστε για τους κατοίκους της Πέριτον απόψε. Βρίσκομαι σε επαφή με τον δήμαρχο Σάιμονς και η τραγωδία αυτή παρακολουθείται στενά από μένα και όλο το προσωπικό μου», διαβεβαίωσε ο Ρεπουμπλικάνος βουλευτής Ρόνι Τζάκσον, ο οποίος εκλέγεται στο Τέξας.

Η Πέριτον βρίσκεται σε σχετικά μικτή απόσταση από τα σύνορα Τέξας-Οκλαχόμα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ