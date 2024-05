Οι ισραηλινές αρχές πραγματοποίησαν έφοδο σε σουίτα ξενοδοχείου στην Ιερουσαλήμ που χρησιμοποιούσε το Al Jazeera ως γραφείο του, αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τις τοπικές δραστηριότητες του τηλεοπτικού σταθμού που ανήκει στο Κατάρ την Κυριακή, δήλωσαν στο Reuters ισραηλινός αξιωματούχος και πηγή του Al Jazeera.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο έδειχνε αστυνομικούς με πολιτικά να αποσυναρμολογούν εξοπλισμό κάμερας σε δωμάτιο ξενοδοχείου, το οποίο, σύμφωνα με την πηγή του Al Jazeera, βρισκόταν στην Ανατολική Ιερουσαλήμ.

Το υπουργικό συμβούλιο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου έκλεισε το δίκτυο για όσο διαρκεί ο πόλεμος στη Γάζα, λέγοντας ότι απειλεί την εθνική ασφάλεια.

#BREAKING Israel police raid Al Jazeera broadcast rooms in a hotel in Jerusalem after the government decision to close it pic.twitter.com/LvemubP2JF — Guy Elster (@guyelster) May 5, 2024

Το κανάλι χαρακτηρίζει την έφοδο ως «εγκληματική ενέργεια»

Το Al Jazeera δήλωσε ότι η κίνηση αυτή ήταν μια «εγκληματική ενέργεια» και ότι η κατηγορία ότι το δίκτυο απειλεί την ισραηλινή ασφάλεια ήταν ένα «επικίνδυνο και γελοίο ψέμα» που έθετε σε κίνδυνο τους δημοσιογράφους του. Επιφυλάχθηκε για «κάθε νόμιμο δικαίωμά του».

Το δίκτυο έχει επικρίνει τη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ στη Γάζα, απ’ όπου έκανε ρεπορτάζ καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου. «Το κανάλι υποκίνησης Al Jazeera θα κλείσει στο Ισραήλ», έγραψε ο Νετανιάχου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά την ομόφωνη ψηφοφορία του υπουργικού συμβουλίου.

Μια κυβερνητική δήλωση ανέφερε ότι ο υπουργός Επικοινωνιών του Ισραήλ υπέγραψε εντολές για «άμεση δράση», αλλά τουλάχιστον ένας νομοθέτης που υποστήριξε το κλείσιμο δήλωσε ότι το Al Jazeera θα μπορούσε ακόμη να προσπαθήσει να το εμποδίσει στο δικαστήριο.

Το μέτρο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, περιλαμβάνει το κλείσιμο των γραφείων του Al Jazeera στο Ισραήλ (σ.σ. είχαν ήδη κλείσει για λόγους ασφαλείας, ενώ τα γραφεία στη Γάζα έχουν βομβαρδιστεί ήδη από το 2021), την κατάσχεση του εξοπλισμού μετάδοσης, την αποκοπή του καναλιού από τις καλωδιακές και δορυφορικές εταιρείες και το μπλοκάρισμα των ιστοσελίδων του. Δεν αναφέρθηκε στις δραστηριότητες του Al Jazeera στη Γάζα.

🚨BREAKING: Israeli forces storm Al Jazeera’s Jerusalem office‼️ This aggressive move comes on the heels of Netanyahu’s decree to ban Al Jazeera. Is this the face of democracy in the Middle East, or suppression of free press?#Gaza #Israel #FreePalestine #Palestina #AlJazeera pic.twitter.com/NKVwqz2UU8 — Dr Lens Veritatis (@LensVeritatis) May 5, 2024

Το Al Jazeera καταγγέλει την λογοκρισία

Οι ισραηλινοί πάροχοι δορυφορικής και καλωδιακής τηλεόρασης ανέστειλαν τις εκπομπές του Al Jazeera μετά την απόφαση της κυβέρνησης. Δεν υπήρξε επίσημο σχόλιο από την κυβέρνηση του Κατάρ, η οποία παρέπεμψε στο Al Jazeera. Το δίκτυο κατήγγειλε τον περασμένο μήνα «μια σειρά συστηματικών ισραηλινών επιθέσεων για να φιμωθεί το Al Jazeera».

Είπε ότι το Ισραήλ στόχευσε σκόπιμα και σκότωσε αρκετούς δημοσιογράφους του (σ.σ. Και στόχευσε και τα σπίτια δημοσιογράφων σκοτώνοντας τις οικογένειές τους), συμπεριλαμβανομένων των Samer Abu Daqqa και Hamza AlDahdooh, οι οποίοι σκοτώθηκαν στη Γάζα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Το Κατάρ ίδρυσε το Al Jazeera το 1996 και το θεωρεί ως έναν τρόπο ενίσχυσης του παγκόσμιου προφίλ του. «Το δίκτυο Al Jazeera Media Network καταδικάζει και καταγγέλλει έντονα αυτή την εγκληματική πράξη που παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και το βασικό δικαίωμα πρόσβασης στην πληροφόρηση», ανέφερε το δίκτυο σε ανακοίνωσή του. «Το Al Jazeera επιβεβαιώνει το δικαίωμά του να συνεχίσει να παρέχει ειδήσεις και πληροφορίες στο παγκόσμιο κοινό του».

We regret cabinet decision to close Al Jazeera in Israel. A free & independent media is essential to ensuring transparency & accountability. Now, even more so given tight restrictions on reporting from Gaza. Freedom of expression is a key human right. We urge govt to overturn ban — UN Human Rights (@UNHumanRights) May 5, 2024



Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ επέκρινε επίσης το κλείσιμο

«Λυπούμαστε για την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου να κλείσει το Al Jazeera στο Ισραήλ», ανέφερε στο X. «Ένα ελεύθερο και ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης είναι απαραίτητο για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της λογοδοσίας. Τώρα, ακόμη περισσότερο, δεδομένων των αυστηρών περιορισμών στο ρεπορτάζ από τη Γάζα. Η ελευθερία της έκφρασης είναι ένα βασικό ανθρώπινο δικαίωμα. Καλούμε την κυβέρνηση να ανατρέψει την απαγόρευση».

Το ισραηλινό κοινοβούλιο επικύρωσε τον περασμένο μήνα νόμο που επιτρέπει το προσωρινό κλείσιμο στο Ισραήλ ξένων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών που θεωρούνται απειλή για την εθνική ασφάλεια.

Ο νόμος επιτρέπει στον Νετανιάχου και το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του να κλείσουν τα γραφεία του δικτύου στο Ισραήλ για 45 ημέρες, μια περίοδος που μπορεί να ανανεωθεί, οπότε θα μπορούσε να παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος Ιουλίου ή μέχρι το τέλος των μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα. Το Κατάρ, όπου εδρεύουν αρκετοί πολιτικοί ηγέτες της Χαμάς, προσπαθεί να μεσολαβήσει για μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός και απελευθέρωσης ομήρων που θα μπορούσε να σταματήσει τον πόλεμο στη Γάζα.