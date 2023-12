Γάζα: Το συγκλονιστικό τραγούδι για τον εικονολήπτη του Al Jazeera από το γιο του

Ο γιος του νεκρού εικονολήπτη του Al Jazeera, του είχε αφιερώσει ένα συγκλονιστικό τραγούδι πριν από δύο χρόνια. Ζούσαν μακριά ο ένας από τον άλλον και ο πόλεμος πλέον τους χώρισε για πάντα.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, ο γιος του Σαμίρ Αμπουντάκα είναι ο νεαρός καλλιτέχνης Ζαΐν. O νεαρός, που ζει στο Βέλγιο, είχε αφιερώσει ένα τραγούδι στον πατέρα του, με το οποίο εξέφραζε τον πόνο του για το ότι οι δυο τους ήταν μακριά.

Ο Ζαΐν, ο οποίος έχει εκατοντάδες χιλιάδες followers στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποστάρει συχνά μουσική και στίχους για ό,τι συμβαίνει αυτό το διάστημα στη Γάζα.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στη Γάζα είναι χωρίς σύγκριση», λέει σε ένα πρόσφατο βίντεο. «Οι Παλαιστίνιοι αξίζουν ένα καλύτερο μέλλον», τονίζει.

Samer was very proud of his son, he sent him away couple of years back to be safe, and Zain made this song for his dad when he was just missing seeing him again. Now he will never see him again..

Samer Abu Daqqa was killed by Israel when he was filming the aftermath of a bombing… pic.twitter.com/dEJpApef0C

— Rawaa Augé روعة أوجيه (@Rawaak) December 15, 2023