Γάζα: Νεκρή η οικογένεια δημοσιογράφου του Al Jazeera – «Συστάσεις» Μπλίνκεν προς το κανάλι

Νεκροί μετά από ισραηλινή επίθεση στο σπίτι τους στην Γάζα είναι η σύζυγος, η κόρη και ο γιος του δημοσιογράφου και διευθυντή των ανταποκριτών του Al Jazeera, Ουαέλ αλ-Νταντού.

Ο δημοσιογράφος έμαθε τα τραγικά νέα εν ώρα ρεπορτάζ, ενώ δήλωσε ότι η οικογένειά του είχε μετακινηθεί από τη βόρεια Γάζα για να γλιτώσουν τους βομβαρδισμούς, η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε και την νότια Γάζα.

Σε μια τραγική συγκυρία, ο Ουαέλ βρισκόταν στον αέρα λίγα λεπτά πριν αναφερθεί στην ίδια αεροπορική επιδρομή της ισραηλινής αεροπορίας που οδήγησε στο θάνατο της συζύγου, του γιου και της κόρης του. Οργή στο Al Jazeera καθώς υπάρχει ήδη ανοιχτή υπόθεση στα δικαστήρια, για την δολοφονία της δημοσιογράφου του Σιρίν Αμπού Άκλεχ από το Ισραήλ.

Δεν έχει υπάρξει επιβεβαίωση από το Ισραήλ για το χτύπημα.

Al Jazeera reporter Wael al-Dahdouh holds his little daughter after she was killed in an lsraeli air raid. Al-Dahdhouh’s house, located in central Gaza Strip, was targeted in an attack that led to the killing of his wife and two of his children as well as other family members. pic.twitter.com/buG8u5R6Tv

— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) October 25, 2023