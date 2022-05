Παγκόσμιο σοκ έχει προκληθεί από το θάνατο μιας δημοσιογράφου του Al Jazeera στην Δυτική Όχθη από Ισραηλινά πυρά.

Βίντεο που ανέβηκε στο twitter καταγράφει τις δραματικές στιγμές στην Δυτική Όχθη, με την Σιρίν Αμπού Άκλεχ, του Al Jazeera να πέφτει και να κείτεται νεκρή. Οι αντιδράσεις, είναι σπαρακτικές.

Footage shows the moments of Al Jazeera’s senior reporter Shireen Abu Aqla’s death.

In appearance, Israeli footage that says there was a Palestinian cross fire doesn’t fit with this location.

She is also wearing a helmet and body armour. pic.twitter.com/fYCMQqxlxf

— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) May 11, 2022