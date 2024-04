Κλοπ: «Ωραίος τύπος ο Άρνε Σλοτ, ανυπομονώ να τον δω στη Λίβερπουλ»

Η διοίκηση της Λίβερπουλ διαπραγματεύεται με την Φέγενορντ, προκειμένου να κάνει δικό της τον Άρνε Σλοτ από το ερχόμενο καλοκαίρι και να καλύψει το κενό που θα δημιουργηθεί στον πάγκο της με την αποχώρηση του Γιούργκεν Κλοπ.

Μια επιλογή που όπως φαίνεται υποστηρίζει και ο Γερμανός προπονητής, ο οποίος στην συνέντευξη Τύπου, για τον αγώνα πρωταθλήματος των Reds με την Γουέστ Χαμ (27/4,14:30), αναφέρθηκε στον Ολλανδό συνάδελφό του μιλώντας με τα καλύτερα λόγια.

Σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τον προπονητή της Φέγενορντ ο Κλοπ απάντησε: «Δεν ξέρω κάτι για αυτό, δεν εμπλέκομαι στην όλη διαδικασία. Αυτό που μου αρέσει είναι πως, εάν είναι ο εκλεκτός, θέλει να αναλάβει την Λίβερπουλ. Είμαι ενθουσιασμένος. Μου αρέσει ο τρόπος που παίζει ποδόσφαιρο η ομάδα του. Όλα όσα ακούω για αυτόν είναι πως είναι ένας ωραίος τύπος. Εάν είναι αυτός η λύση, ανυπομονώ να δω.

Όλα φαίνονται ωραία», τόνισε αρχικά ο Γερμανός, για να προσθέσει με νόημα: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για την ήττα από την Έβερτον και για την κατάσταση της ομάδας μου. Η δουλειά του προπονητή της Λίβερπουλ είναι η καλύτερη στο κόσμο. Το γεγονός πως δεν τα πηγαίνουμε καλά στο φινάλε της φετινής σεζόν ενδεχομένως να τον βοηθήσει στην πρώτη του σεζόν στο Άνφιλντ, αφού θα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης».

«We have four games to go, 12 points to get. If you ask me, I want them all.» 🗣️

Jürgen Klopp previews #WHULIV and the remainder of the season:

