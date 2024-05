Αποχωρεί από την Γουέστ Χαμ μετά από επτά χρόνια ο Μόγες (pic)

Παρελθόν θα αποτελέσει ο Ντέιβιντ Μόγες από την τεχνική ηγεσία της Γουέστ Χαμ στο τέλος της σεζόν.

Όπως ανακοίνωσαν με επίσημη ενημέρωσή τους τα «σφυριά», οι δύο πλευρές θα ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους από το καλοκαίρι, με τον Σκωτσέζο πολύπειρο τεχνικό να αποχωρεί μετά από σχεδόν μία εφταετία στον πάγκο των Λονδρέζων.

Ούτως ή άλλως, το συμβόλαιο του 61χρονου προπονητή τελειώνει στο τέλος της σεζόν και η διοίκηση των «χάμερς» δεν είναι διατεθειμένη να προχωρήσει στην ανανέωσή του. Μάλιστα, τελευταία δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Γουέστ Χαμ έχει συμφωνήσει με τον Γιούλιεν Λοπετέγκι, με τον Ισπανό να παίρνει τα ηνία του συλλόγου το ερχόμενο καλοκαίρι.

Ο Ντέιβιντ Μόγες αποχωρεί από τα «σφυριά» μετά τον Νοέμβριο του 2017, όταν και έκατσε για πρώτη φορά στον πάγκο της αγγλικής ομάδες, καταγράφοντας συνολικά 259 παιχνίδια ως προπονητής της Γουέστ Χαμ.

Μάλιστα ο Μόγες έφτασε με τους Λονδρέζους στην κατάκτηση του Europa Conference League την περασμένη σεζόν, επικρατώντας στον τελικό της Φιορεντίνα με 2-1, φέρνοντας τον πρώτο τίτλο μετά από 43 χρόνια στον σύλλογο.

West Ham United can confirm David Moyes will leave the Club by mutual consent at the end of the 2023/24 season, when his contract expires.

— West Ham United (@WestHam) May 6, 2024