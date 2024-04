To 2012 εμφανίστηκε στα κινητά μας το Candy Crush μέσω του Facebook και έγινε η καθημερινή συνήθεια όλων μας. Για όσους δεν το γνωρίζουν, πρόκειται για ένα διαδραστικό παιχνίδι παζλ στο οποίο οι παίκτες πρέπει να ανακατέψουν και να ταιριάξουν χρωματιστά γλυκά σε συνδυασμούς τριών ή περισσότερων ώστε να κερδίσουν πόντους και να προχωρήσουν στο επόμενο επίπεδο.

Το παιχνίδι κυκλοφόρησε από την εταιρεία ηλεκτρικών παιχνιδιών King, μιας από τις μεγαλύτερες κατασκευαστικές εταιρείες παιχνιδιών του Facebook, κερδίζοντας γρήγορα τις εντυπώσεις και καταφέρνοντας να ξεπεράσει το Farmville 2 της Zynga, δύο μήνες μετά την κυκλοφορία του.

Το Candy Crush είναι ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι κι όμως απίστευτα εθιστικό και δεν είναι τυχαίο που έχει καταφέρει να συνεπάρει το μυαλό χιλιάδων χρηστών. Τα χρωματιστά ζαχαρωτά με τους εντυπωσιακούς συνδυασμούς και η ευκολία στην αρχή του παιχνιδιού δίνουν την σιγουριά που χρειάζεται ο παίκτης για να μην σταματήσει να παίζει μέχρι να κερδίσει. Το πείσμα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των άλλων χρηστών είναι ένα ερέθισμα για να συνεχίζει μέχρι να τους προσπεράσει και να στεφθεί Βασιλιάς του κάθε επιπέδου.

Οι Νεοϋορκέζοι περνούν ατελείωτες ώρες σε τρένα και ΜΜΜ, αλλά ένας κάτοικος του Λονγκ Άιλαντ, ο Τζέι Σιμούνοβιτς, εύχεται η διαδρομή του για τη δουλειά να κρατούσε περισσότερο. Αυτό διότι η αφοσίωσή του στο παιχνίδι για κινητά Candy Crush, με το οποίο απασχολείται στο τρένο από και προς την εργασία του, του έχει αποφέρει μέχρι τώρα πάνω από 100.000 δολάρια.

«Η διαδρομή μου παίρνει περίπου 45 λεπτά, οπότε μόλις επιβιβάζομαι στη γραμμή Hempstead από το Floral Park στον σταθμό Penn, «χάνομαι» στον κόσμο του Candy Crush», είπε ο Τζέι.

Την ημέρα, ο 52χρονος Σιμούνοβιτς εργάζεται ως τεχνικός οπτικών ινών, αλλά πριν και μετά τη λήξη της βάρδιας του, προπονείται ως ο παγκόσμιος πρωταθλητής Candy Crush επίσημα, μετά νίκη του στο τουρνουά Candy Crush All-Stars του 2023. Και σκοπεύει να το κάνει και φέτος.

Από το 2012, ο Τζέι χρησιμοποιούσε ως πρόσχημα την καθημερινή του μετακίνηση μέσω του σιδηρόδρομου του Λονγκ Άιλαντ για να παίξει το αγαπημένο του παιχνίδι, το Candy Crush Saga, μία συνήθεια που τον βοήθησε να κερδίσει 100.000 δολάρια πέρυσι ως έπαθλο.

Ο φετινός παγκόσμιος διαδικτυακός διαγωνισμός, ανοιχτός σε ενήλικες που φτάνουν στο επίπεδο 25 και άνω, ξεκίνησε στις 28 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 28 Απριλίου. Ο καλύτερος παίκτης θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο μέχρι σήμερα, 1 εκατομμύριο δολάρια.

Meet the Long Islander who won $100K playing Candy Crush on the LIRR — now he’s gunning for $1M https://t.co/4WXG0gqw2p pic.twitter.com/X9iGYWBE2C

— New York Post (@nypost) April 22, 2024