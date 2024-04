Το Χόλιγουντ αντέδρασε με σοκ, όπως μεταφέρει ο Guardian, στην είδηση ότι η καταδίκη του ατιμασμένου παραγωγού Χάρβεϊ Γουάινσταϊν για βιασμό, που στάθηκε η αφορμή εκκίνησης του παγκόσμιου κινήματος #metoo, χάρη σε δύο γυναίκες που δεν έκαναν πίσω, ανατράπηκε από δικαστήριο της Νέας Υόρκης. Ο έκπτωτος μεγιστάνας του κινηματογράφου είχε καταδικαστεί σε 23 χρόνια το 2020 για δύο σεξουαλικά εγκλήματα, μια απόφαση που το εφετείο χαρακτήρισε τώρα «αποτέλεσμα άδικης δίκης». Ο Γουαϊνστάιν θα παραμείνει στη φυλακή αφού καταδικάστηκε επίσης για βιασμό στο Λος Άντζελες και σε 16 χρόνια.

Η Άσλεϋ Τζαντ, η οποία ήταν από τις πρώτες που μοιράστηκε τους ισχυρισμούς της εναντίον του, δήλωσε στους New York Times: «Αυτό είναι άδικο για τους επιζήσασες. Εμείς εξακολουθούμε να ζούμε μέσα στην αλήθεια μας. Και ξέρουμε τι συνέβη». Αργότερα, σε συνέντευξη Τύπου, πρόσθεσε: «Έτσι είναι να είσαι γυναίκα στην Αμερική, να ζεις με το δικαίωμα των ανδρών στο σώμα μας».

Η Ροζάνα Αρκέτ, η οποία επίσης έκανε καταγγελίες εναντίον του Γουάισταϊν, ανέφερε σε δήλωσή της στο Hollywood Reporter: «Ο Χάρβεϊ δικαίως καταδικάστηκε. Είναι ατυχές το γεγονός ότι το δικαστήριο ανέτρεψε την καταδίκη του. Ως επιζήσασα, είμαι πέρα για πέρα απογοητευμένη». Η Κάθριν Κένταλ, η οποία επίσης κατηγόρησε τον Γουαϊνστάιν για παρενόχληση, δήλωσε ότι ήταν «κατάπληκτη».

WTF! “The reversal of the conviction was determined by a SINGLE vote, by a majority female panel of judges, who in February held a searching public debate about the fairness of the trial.” –@jodikantor https://t.co/M1D4q7fNsz

— Rosie Perez (@rosieperezbklyn) April 25, 2024