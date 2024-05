Πρωτοσυστήθηκε στον κόσμο ως Τσάστιτι, ένα κοριτσάκι με κατάξανθα μαλλιά, στην αγκαλιά των διάσημων γονιών της, Σόνι και Σερ, αλλά μετά από χειρουργική επέμβαση αλλαγής φύλου, είναι πλέον ο Τσαζ Μπόνο.

Για δεκαετίες, η Τσάστιτι Μπόνο πάλευε με το αίσθημα ότι γεννήθηκε σε λάθος σώμα. Έτσι, στην ηλικία των 40 ετών αποφάσισε να αλλάξει φύλο και να ζήσει πλέον ως άντρας.

Αυτό όμως, δεν ήταν πολύ εύκολο για τη μητέρα του, τη διάσημη τραγουδίστρια Σερ, όπως έχει παραδεχτεί η ίδια σε συνέντευξή της.

Ο Τσαζ βρέθηκε από μικρός στα φώτα της δημοσιότητας. Εμφανιζόταν τακτικά στην τηλεοπτική εκπομπή των γονιών του «The Sonny & Cher Comedy Hour» όταν ήταν παιδί.

Ήταν ένα κατάξανθο κοριτσάκι που η διάσημη μητέρα του συνήθιζε να ντύνει με πολύχρωμα φορέματα –πολλές φορές ίδια με τα δικά της- ενώ συνήθιζε να την ανεβάζει στη σκηνή μαζί της.

«Γεννήθηκα το 1969. Τη δεκαετία του ’70 δεν γνωρίζαμε τίποτα από όλα αυτά», είχε πει ο ίδιος σε συνέντευξή του.

«Η έβδομη και όγδοη τάξη του δημοτικού ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για μένα. Εφηβεία. Και ήμουν σε ένα σχολείο που απλώς δεν ήταν κατάλληλο για τις ανάγκες μου», πρόσθεσε.

Όταν μπήκε στην εφηβεία και το σώμα της άρχιζε να αλλάζει, η Τσάστιτι αποφάσισε να παραδεχτεί στη μητέρα της αυτό που θεωρούσε τότε πως συμβαίνει.

Έτσι, το 1995, σε ηλικία 18 ετών, η Τσάστιτι είπε στους γονείς της πως είναι λεσβία.

Στο βιβλίο του, «Family Outing», ο Τσαζ έγραψε:

«Ως παιδί, πάντα ένιωθα ότι υπήρχε κάτι διαφορετικό πάνω μου. Κοιτούσα τα άλλα κορίτσια της ηλικίας μου και ένιωθα αμηχανία για το προφανές ενδιαφέρον τους για την τελευταία λέξη της μόδας, για το ποιο αγόρι στην τάξη ήταν το πιο χαριτωμένο και ποια έμοιαζε περισσότερο με το κορίτσι του εξώφυλλου Christie Brinkley. Όταν ήμουν 13 ετών, βρήκα επιτέλους ένα όνομα για το πώς ακριβώς ήμουν διαφορετική. Συνειδητοποίησα ότι ήμουν γκέι».

Στο ίδιο βιβλίο, ο Τσαζ ανέφερε ότι η Σερ, η οποία ήταν είδωλο για τους γκέι και σύμμαχος των ΛΟΑΤΚΙ+ κοινοτήτων, αισθάνθηκε αρχικά αρκετά άβολα με την είδηση και «έγινε έξαλλη» προτού τελικά το αποδεχτεί.

«Μέχρι τον Αύγουστο του 1996, ένα χρόνο μετά το δημόσιο coming out μου, η μητέρα μου είχε προχωρήσει τόσο πολύ που συμφώνησε να «βγει» η ίδια στο εξώφυλλο του The Advocate ως περήφανη μητέρα μιας λεσβίας κόρης».

