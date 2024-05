Τσάβι: «Δεν αλλάζει κάτι, θα παραμείνω στη Μπαρτσελόνα»

Η Χιρόνα είναι χωρίς αμφιβολία η πιο ευχάριστη έκπληξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για το Champions League της επόμενης περιόδου.

Η ομάδα του Μίτσελ μετά την επικράτησή με 4-2 κόντρα στην Μπαρτσελόνα κατάφερε να «κλειδώσει» και μαθηματικά τη θέση της.

Η ήττα αυτή ωστόσο δεν φαίνεται να πτόησε τον τεχνικό των «μπλαουγκράνα», Τσάβι Ερνάντες, ο οποίος σε δηλώσεις που παραχώρησε μετά το τέλος της αναμέτρησης παρουσιάστηκε έτοιμος και αισιόδοξος για την επόμενη μέρα του στον πάγκο των Καταλανών.

«Η ήττα από τη Χιρόνα δε θα αλλάξει τα σχέδια που κάναμε μαζί. Θα μείνω και θα συνεχίσω στην τεχνική ηγεσία της Μπαρτσελόνα», τόνισε ο Ισπανός προπονητής.

🔵🔴 Xavi: «The defeat vs Girona won’t change the plan we did together. I will stay and continue as Barcelona manager». pic.twitter.com/3mjvhHJaDT

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 5, 2024