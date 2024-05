Πάνω από 70.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, καθώς οι καταιγίδες έχουν πλήξει σχεδόν τα δύο τρίτα των 497 πόλεων της νοτιότερης πολιτείας της Βραζιλίας, Ρίο Γκράντε ντο Σουλ.

Σύμφωνα με την Guardian, πάνω από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά δεν έχουν νερό, ενώ ο απολογισμός των νεκρών αυξήθηκε σε 57, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές το απόγευμα του Σαββάτου, ενώ δεκάδες άνθρωποι δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί.

Μεγάλες καταστροφές στις υποδομές

Οι πλημμύρες κατέστρεψαν δρόμους και γέφυρες και προκάλεσαν κατολισθήσεις και τη μερική κατάρρευση ενός φράγματος σε ένα μικρό υδροηλεκτρικό εργοστάσιο. Ένα δεύτερο φράγμα στην πόλη Μπέντο Γκονσάλβες κινδυνεύει επίσης να καταρρεύσει, δήλωσαν οι αρχές.

Στο Πόρτο Αλέγκρε, την πρωτεύουσα του Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, η λίμνη Guaíba έσπασε τις όχθες της, πλημμυρίζοντας δρόμους. Το διεθνές αεροδρόμιο του Πόρτο Αλέγκρε ανέστειλε όλες τις πτήσεις για αόριστο χρονικό διάστημα.

«Παραμένει υψηλή η στάθμη των υδάτων»

Βροχές αναμένονται στις βόρειες και βορειοανατολικές περιοχές της πολιτείας κατά τις επόμενες 36 ώρες, αλλά ο όγκος των βροχοπτώσεων έχει μειωθεί και θα πρέπει να είναι πολύ χαμηλότερος από την κορύφωση που παρατηρήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, σύμφωνα με την κρατική μετεωρολογική αρχή.

«Η στάθμη των υδάτων των ποταμών θα πρέπει να παραμείνει υψηλή για μερικές ημέρες», δήλωσε το Σάββατο ο κυβερνήτης της πολιτείας, Εντουάρντο Λάιτε, σε ένα ζωντανό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας ότι είναι δύσκολο να προσδιοριστεί για πόσο καιρό.

Εντείνονται τα φαινόμενα λόγω κλιματικής κρίσης

Το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ, το οποίο συνορεύει με την Ουρουγουάη και την Αργεντινή, βρίσκεται σε ένα γεωγραφικό σημείο συνάντησης μεταξύ τροπικής και πολικής ατμόσφαιρας, γεγονός που έχει δημιουργήσει ένα καιρικό πρότυπο με περιόδους έντονων βροχών και ξηρασίας. Οι τοπικοί επιστήμονες πιστεύουν ότι το μοτίβο έχει ενταθεί λόγω της κλιματικής κρίσης.

Ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν το Ρίο Γκράντε ντο Σουλ τον περασμένο Σεπτέμβριο, καθώς ένας εξωτροπικός κυκλώνας προκάλεσε πλημμύρες από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 50 άνθρωποι. Αυτό ήρθε μετά από περισσότερα από δύο χρόνια επίμονης ξηρασίας λόγω του φαινομένου La Niña, κατά τη διάρκεια του οποίου η περιοχή έβλεπε μόνο σπάνιες βροχές.