Το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων του Ιράν έδωσε την Πέμπτη στη δημοσιότητα την πρώτη έκθεση σχετικά με τα αίτια της συντριβής του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαινε ο ιρανός πρόεδρος Εμπραχίμ Ραϊσί και η συνοδεία του, με αποτέλεσμα τον θάνατο όλων.

Μετά το δυστύχημα που έγινε την Κυριακή (19/5), μια ανώτερη επιτροπή έρευνας αποτελούμενη από εμπειρογνώμονες, ειδικούς και τεχνικούς έφθασε στο σημείο της συντριβής το πρωί της Δευτέρας, ανέφερε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim στην έκθεση.

Σύμφωνα με αυτήν, το ελικόπτερο είχε παραμείνει στην προκαθορισμένη πορεία του καθ’ όλη τη διάρκεια της πτήσης και δεν είχε παρεκκλίνει από τη διαδρομή του. Σχεδόν ενάμισι λεπτό πριν από το περιστατικό, ο πιλότος του ελικοπτέρου που συνετρίβη είχε επικοινωνήσει με τα άλλα δύο που το συνόδευαν.

The General Staff of the Iranian Armed Forces has released a report about the crash of President Raisi’s chopper, stating that no signs of bullets or similar impacts were found on the wreckage.

«The helicopter caught fire after crashing into the mountain,» the report said.

The… pic.twitter.com/Md8TASeF4r

— Iran International English (@IranIntl_En) May 23, 2024