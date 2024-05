Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ηγείται στις 9:00 (τοπική ώρα, 08:30 ώρα Ελλάδας) της προσευχής στην εξόδιο ακολουθία για τον Ραϊσί και τους επτά άλλους ανθρώπους – ανάμεσά τους ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν- που σκοτώθηκαν στο δυστύχημα.

Σημειώνεται ότι η σημερινή ημέρα Ιράν έχει κηρυχθεί αργία και οι κάτοικοι της Τεχεράνης έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα μηνύματα που τους καλούσαν «να παραστούν στην κηδεία του μάρτυρα». Μετά την προσευχή θα πραγματοποιηθεί πομπή ως την πλατεία Ενγκελάμπ, στο κέντρο της ιρανικής πρωτεύουσας.

Διάφορες χώρες – ανάμεσά τους η Ρωσία, η Τουρκία και το Ιράκ—έχουν στείλει εκπροσώπους για την κηδεία, αλλά όχι σε επίπεδο αρχηγού κράτους. Ο επικεφαλής του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς, ο Ισμαήλ Χανίγια, θα παραστεί στην τελετή, όπως και ο δεύτερος στην ιεραρχία της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κάσεμ. Οι ιρανικές αρχές έχουν κηρύξει πενθήμερο πένθος σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι τελετές στη μνήμη του Ραϊσί ξεκίνησαν χθες, Τρίτη, στην Ταμπρίζ, την πόλη που βρίσκεται κοντά στο σημείο του δυστυχήματος, και πρόκειται να διαρκέσουν ως αύριο, Πέμπτη.

Τα οκτώ φέρετρα, καλυμμένα με την ιρανική σημαία, μεταφέρθηκαν από την Ταμπρίζ στην ιερή πόλη Κομ, νότια της πρωτεύουσας, όπου τεράστιο πλήθος παρέστη στην τελετή που πραγματοποιήθηκε. Πολλά και τεράστια πορτρέτα του «μάρτυρα» Εμπραχίμ Ραϊσί έχουν τοποθετηθεί σε δημόσια κτίρια στις μεγαλύτερες πόλεις του Ιράν. Ο Ραϊσί θα ταφεί αύριο στη Μασχάντ, τη γενέτειρά του.

Ο ηγέτης της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσι στην κηδεία του στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης. «Έρχομαι στο όνομα του παλαιστινιακού λαού, στο όνομα των αντιστασιακών ομάδων της Γάζας… για να εκφράσουμε τα συλλυπητήριά μας», είπε ο Χανίγια στους συγκεντρωμένους.

Αφηγήθηκε τη συνάντησή του με τον Ραϊσί στην Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού, του ιερού μουσουλμανικού μήνα νηστείας, και άκουσε τον πρόεδρο να λέει ότι το παλαιστινιακό ζήτημα παραμένει το κλειδί του μουσουλμανικού κόσμου.

Ο μουσουλμανικός κόσμος «πρέπει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του προς τους Παλαιστίνιους για να απελευθερώσει τη γη του», δήλωσε ο Χανίγια, εξιστορώντας τα λόγια του Ραΐσι. Περιέγραψε επίσης τον Ραΐσι αποκαλώντας την 7η Οκτωβρίου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ «σεισμό στην καρδιά της σιωνιστικής οντότητας».

