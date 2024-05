Ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο είδε το φως της δημοσιότητας από το σημείο της συντριβής του ελικοπτέρου που μετέφερε τον πρόεδρο του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσίμ τον υπουργό Εξωτερικών μαζί με τους συνεργάτες τους.

Τα πλάνα έχουν καταγράψει τις πρώτες στιγμές από τον εντοπισμό του ελικόπτερου και φαίνονται τα πτώματα των επιβαινόντων.

«Οι πρώτες εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης του ιρανικού ελικοπτέρου και τις σορούς του προέδρου Ραϊσί και των συνεργατών του», έγραψε ενημερωτικό μέσο στο X.

SHOCKING FOOTAGE

The first images of the crash site of Iranian helicopter and the bodies of President Raisi and his companions. pic.twitter.com/Ms1UjaIv6w

— Insider Corner (@insiderscorner) May 21, 2024