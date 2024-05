Στρες: Καταπονεί και την επιδερμίδα σας

Ο τρόπος που διαχειρίζεστε το στρες επηρεάζει διάφορες πτυχές της υγείας, τόσο της σωματικής όσο και της ψυχικής. Τώρα νέα επιστημονική μελέτη αποκαλύπτει ότι μπορεί να επηρεάζει και τις πιθανότητες εμφάνισης ψωρίασης.

Σύμφωνα με την μελέτη, οι νεαροί άνδρες που ήταν λιγότερο ανθεκτικοί στις επιπτώσεις του στρες φάνηκαν να έχουν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες να αντιμετωπίσουν χρόνιες δερματικές παθήσεις αργότερα στη ζωή τους.

Αυξημένος ο κίνδυνος ψωρίασης

Για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές εξέτασαν τις αντιδράσεις στο στρες 1,6 εκατομμυρίων Σουηδών ανδρών που κατατάχθηκαν στον στρατό μεταξύ 1968 και 2005.

Σύμφωνα με τα ευρήματά τους, που δημοσιεύθηκαν στο Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, οι νεαροί άνδρες με χαμηλή ανθεκτικότητα στο στρες φάνηκαν να έχουν 31% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν ψωρίαση, σε σύγκριση με εκείνους που είχαν υψηλότερα επίπεδα ανθεκτικότητας.

Οι άνδρες στην ομάδα χαμηλής ανθεκτικότητας στο άγχος φάνηκαν να έχουν επίσης 53% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ψωριασική αρθρίτιδα. Αυτή η μορφή αρθρίτιδας επηρεάζει συγκεκριμένα άτομα με ψωρίαση.

Τα κύρια συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο στις αρθρώσεις, δυσκαμψία και πρήξιμο. Μπορεί να επηρεάσει οποιοδήποτε μέρος του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των άκρων των δακτύλων και της σπονδυλικής στήλης.

Πώς συνδέονται στρες και ψωρίαση;

Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ υποστηρίζουν ότι αυτή η σύνδεση μπορεί ενδεχομένως να οφείλεται στην φλεγμονή, υπογραμμίζοντας ότι προηγούμενες μελέτες έχουν επισημάνει πως το στρες μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένη φλεγμονώδη απόκριση στο σώμα.

“Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, είδαμε ότι η χαμηλότερη ανθεκτικότητα στο στρες στην εφηβεία μπορεί να αποτελεί έναν πιθανό παράγοντα κινδύνου για ψωρίαση, τουλάχιστον για τους άνδρες” λέει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Marta Laskowski, διδακτορική φοιτήτρια στη δερματολογία στο Πανεπιστήμιο του Γκέτεμποργκ και γιατρός στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sahlgrenska.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις ψυχολογικές εκτιμήσεις που έλαβε κάθε άνδρας πριν από τη στρατιωτική του στράτευση. Με βάση αυτές τις εκτιμήσεις, το 20% βαθμολογήθηκε ως ανθεκτικό σε χαμηλά επίπεδα στρες, το 21% βαθμολογήθηκε ως ανθεκτικό σε υψηλά επίπεδα στρες ενώ οι υπόλοιποι άνδρες βαθμολογήθηκαν ως «ενδιάμεσα» ανθεκτικοί.

Σύμφωνα με αρχεία από το Εθνικό Μητρώο Ασθενών της Σουηδίας, 36.000 άνδρες εμφάνισαν ψωρίαση ή ψωριασική αρθρίτιδα. Όσοι ήταν ανθεκτικοί σε χαμηλά επίπεδα στρες φάνηκαν να έχουν 31% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης δερματικής νόσου σε σύγκριση με την ομάδα υψηλής ανθεκτικότητας.

Επιπλέον, οι σοβαρές περιπτώσεις ψωρίασης και ψωριασικής αρθρίτιδας εμφάνισαν ισχυρή σύνδεση με το άγχος, σύμφωνα με τους ερευνητές.

Όσοι είχαν διαγνωστεί με αγχώδη διαταραχή και κατατάσσονταν στην ομάδα χαμηλής ανθεκτικότητας στο άγχος φάνηκαν να έχουν 79% περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν ψωρίαση σε σύγκριση με άτομα με υψηλή ανθεκτικότητα.

Ωστόσο, οι ερευνητές τονίζουν ότι οι παρατηρήσεις τους καλύπτουν μόνο ένα σημείο της ζωής των συμμετεχόντων και ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον κίνδυνο εμφάνισης ψωρίασης, όπως για παράδειγμα το κάπνισμα.

«Η ανθεκτικότητα στο στρες μπορεί να ποικίλλει καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής», προσθέτει η επικεφαλής συγγραφέας. «Ωστόσο, δεν είχαμε την ευκαιρία να ερευνήσουμε αυτές τις αλλαγές, για αυτό και το ζήτημα χρήζει περαιτέρω διερεύνησης στο μέλλον» καταλήγει.

Πηγή: vita.gr