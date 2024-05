O Chris Hemsworth έχει πλέον το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας – H λαμπερή του οικογένεια στη βράβευση

Μία από τις πιο ωραίες εικόνες που μας έρχονται από το μακρινό Λος Άντζελες, είναι αυτές με τον Chris Hemsworth και ολόκληρη την οικογένειά του, η οποία βρέθηκε στο πλευρό του για μια πολύ σημαντική στιγμή στην καριέρα του. Μετά από πολλές ταινίες, ρόλους και επιτυχίες, ο Chris Hemsworth έχει πλέον το δικό του αστέρι στη διάσημη Λεωφόρο της Δόξας και πριν από λίγες ώρες πραγματοποιήθηκε η βράβευσή του.

Robert Downey Jr. roasts Chris Hemsworth at the «Thor» star’s Hollywood Walk of Fame ceremony, using phrases the «Avengers» cas t sent to him. https://t.co/3ZuokJmAEN pic.twitter.com/uRspzvZa23 — Variety (@Variety) May 23, 2024

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα και ο διάσημος ηθοποιός θέλησε να έχει όλους τους σημαντικούς ανθρώπους της ζωής του κοντά του. Έτσι μαζί με την 47χρονη σύζυγό του, ο 40χρονος ηθοποιός και τα τρία τους παιδιά εμφανίστηκαν στη Λεωφόρο της δόξας και φωτογραφήθηκαν όλοι μαζί.

Για την ακρίβεια, ο Hemsworth φωτογραφήθηκε με τους γονείς του, τη σύντροφό του και τα δίδυμα παιδιά τους, τον Sasha και τον Tristan. Εκεί ήταν και το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας, η 12χρονη India Rose, αλλά δεν θέλησε να φωτογραφηθεί στις κάμερες.

Chris Hemsworth, Elsa Pataky and their children pose for photos by his newly unveiled star on the Hollywood Walk of Fame. pic.twitter.com/lcpsJh6eSs — Variety (@Variety) May 23, 2024

Στις περισσότερες λήψεις ποζάρουν όλοι μαζί χαμογελαστοί και αγκαλιασμένοι, ενώ από την εκδήλωση δεν έλειψαν και οι γονείς του Hemsworth. Ο ηθοποιός έλαμψε μέσα στο μπλε κοστούμι του, ενώ το ντύσιμο των δύο 10χρονων παιδιών του επίσης εντυπωσίασε.

Στην εκδήλωση υπήρξε και η στενή φίλη και συνεργάτης του ηθοποιούς Anya Taylor-Joy. To τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως ο Chris θέλει να απολαμβάνει όσο περισσότερο χρόνο γίνεται μαζί με τα παιδιά του και έτσι συχνά τα παίρνει μαζί στις δημόσιες εκδηλώσεις του.

Chris Hemsworth steps on his star on the Hollywood Walk of Fame and poses for photos with Robert Downey Jr. and George Miller. pic.twitter.com/Hq5thw8ZjY — Variety (@Variety) May 23, 2024

Πηγή: Grace