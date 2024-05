Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, οι Ταξιαρχίες Κασάμ ανακοίνωσε με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι αιχμαλώτισε τον Ασάμ Χαμάμι, διοικητή της Νότιας Ταξιαρχίας του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας, κατά τη διάρκεια των επιθέσεών της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο Χαμάμι θεωρούνταν ότι σκοτώθηκε στις 7 Οκτωβρίου σε μάχες στο κιμπούτς Νιρίμ.

Οι Ταξιαρχίες Κασάμ αναρωτιούνται: «Τι είδους πολιτική ηγεσία αφήνει τους στρατιωτικούς διοικητές της υπό αιχμαλωσία;».

Δείτε το βίντεο:

🟢 Martyr Izz El-Din Al-#Qassam Brigades:

What kind of political leadership leaves its military commanders in captivity !!

The video shows IOF Colonel Asaf Hamami, the commander of the southern Brigade in the Gaza Division, who was captured by the resistance.#Hamas pic.twitter.com/8t2QjrolFl

— 🔻AnonForGaza🇵🇸 (@AnonOzzyDude) May 23, 2024